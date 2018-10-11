​11 октября заместитель председателя Правительства региона – директор департамента финансов Илья Баланин принял участие в депутатских слушаниях, посвященных обсуждению исходных данных к проекту регионального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Заседание прошло под руководством председателя Ярославской областной Думы Алексея Константинова.



– Приоритетами при формировании регионального бюджета будут являться реализация стратегических инициатив Президента Российской Федерации, увеличение доходной части, снижение государственного долга области, недопущение образования кредиторской задолженности и выполнение всех социальных обязательств, – сообщил Илья Баланин. – Реальный темп роста базового регионального продукта по итогам отчетного 2017 года составил 103,6 процента. Промышленное производство выросло на 13,6 процента. Бюджет текущего года был сформирован в соответствии с социально ориентированными принципами. Задачами ближайших лет остаются улучшение условий жизни населения области, проведение политики сдерживания роста бюджетных расходов при безусловном исполнении всех социально значимых обязательств.



Основными задачами бюджета будущего года также являются сокращение неэффективных затрат, использование механизмов государственно-частного партнерства, позволяющих привлечь инвестиции и услуги частных компаний для решения задач бюджетной сферы, оказание поддержки реальному сектору экономики, стимулирование инновационного развития экономики, проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения и дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений.



Отмечено, что для обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджетной системы при формировании проекта бюджета необходимо принять меры, направленные на снижение госдолга. Это создаст необходимые условия для социальной и экономической стабильности в регионе.



– В тесном взаимодействии с Правительством области мы сможем создать консолидированный бюджет, направленный на улучшение социально-экономических показателей и развитие всех основных отраслей, – сказал Алексей Константинов. – Поступило большое количество различных предложений и вопросов от депутатов. В частности, о состоянии дорог, качестве произведенных ремонтных работ, закупке лекарственных препаратов для медучреждений, сохранении льгот и, конечно, продолжении губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Все они, мы надеемся, лягут в основу работы над проектом бюджета.



В регионе продолжится работа по формированию благоприятного инвестиционного климата. Планируются расширение сотрудничества с крупными государственными корпорациями и холдингами, взаимодействие с предприятиями военно-промышленного комплекса по созданию условий для выхода на новые рынки гражданской продукции, комплексное развитие территорий моногородов, привлечение стратегических инвесторов.