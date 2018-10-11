|С 1 по 10 октября в России проходил первый этап пробной переписи населения, во время которого была отработана принципиально новая, никогда ранее не применявшаяся в отечественной статистике технология – самостоятельное заполнение гражданами электронных переписных листов через портал госуслуг.
– Услуга «Участие в переписи населения» на портале gosuslugi.ru оказалась достаточно востребованной, – отметила заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – По новой технологии в течение 10 дней жители страны имели возможность переписать себя и членов своих семей.
По данным Минкомсвязи, участие в пробной переписи в Ярославской области приняли три тысячи человек.
Полученный в ее рамках опыт будет использован специалистами Росстата для подготовки Всероссийской переписи населения 2020 года.
С 16 октября в стране стартует второй этап пробной переписи – поквартирный обход. В Ярославской области он проходить не будет.
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вчера, 16:15
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