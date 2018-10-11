​В городе Светлогорске прошло награждение победителей VI всероссийского конкурса региональной информатизации «ПРОФ-IT.2018». В номинации «Экология, геодезия, картография» второе место занял проект государственной информационной системы «Портал инфраструктуры пространственных данных Ярославской области» (Геопортал http://gis76.ru).



Всероссийский форум «ПРОФ-IT» проводится с 2013 года Экспертным центром электронного государства при поддержке Администрации Президента РФ.



– Ключевой темой форума «ПРОФ-IT.2018» стали цифровые технологии – это именно то, что сегодня проникает во все сферы жизни человека, – отметил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Геопортал в Ярославской области на сегодня успешный, полезный и эффективный проект, который положительно воспринят жителями региона. Это важно, что его оценили на федеральном уровне.



Геопортал содержит информацию об объектах регионального и местного значения, имеющих географические координаты. На нем размещено более полутора миллионов картографических объектов, около 2 тысяч тематических слоев, в том числе аптеки и медицинские учреждения, школы и детские сады, инвестиционные площадки, схема территориального планирования Ярославской области, избирательные участки, зоны покрытия сотовой связью 2G/3G/4G и многое другое. Ресурс активно используется различными ведомствами.



На конкурсе за победу боролись 23 субъекта РФ, которые представили на суд жюри 41 проект. Ярославскую область также отметили в номинации «Транспорт»: проект «Мониторинг транспорта скорой медицинской помощи» занял третье место.