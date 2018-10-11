​11 октября в Правительстве Ярославской области открылась научно-практическая конференция «Права человека в российском и международном общественно-политическом пространстве». Мероприятие приурочено к 25-летию Конституции РФ и 70-летию Всеобщей декларации прав человека.



– Конференция дает возможность проработать механизмы взаимодействия институтов защиты прав человека, научного сообщества и органов власти, – отметил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. – Это послужит хорошей основой для развития данного направления и в субъектах РФ, и на государственном уровне.



Отмечено, что сегодня реализация прав граждан занимает приоритетное место в любых сферах деятельности и на государственном, и на региональном уровне. Предоставление прав на социальное обеспечение, охрану здоровья, медицинскую помощь, образование, благоприятную окружающую среду и другое – главная задача, в реализации которой должны быть задействованы все уровни власти, а также научные и общественные организации.



– В Ярославской области за последние два года удалось выстроить новую систему взаимодействия в рамках реализации различных проектов и программ, нацеленных на улучшение качества жизни людей, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Как один из примеров успешного и эффективного взаимодействия отмечу активное участие в роли экспертов представителей научного сообщества и общественных организаций в формировании концепции новой экологической политики, инициированной губернатором Дмитрием Мироновым. В результате выработано более 200 предложений, направленных на улучшение экологической ситуации в регионе, вошедших в концепцию и определивших движение в направлении обеспечения права граждан на благоприятную окружающую среду.



Конференция проходит в различных форматах, включая выездные круглые столы. Специалисты по правам человека, преподаватели вузов, студенты и представители органов власти обсуждают актуальные вопросы защиты прав и свобод граждан в регионах РФ, а также изучают передовые российские и зарубежные практики правозащитных институтов.



По итогам работы конференции будет издан сборник теоретических материалов и наиболее успешных практик, который впоследствии будет использоваться в регионах РФ для реализации мер по защите прав человека.