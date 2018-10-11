​На территории Ярославской области более 4,5 тысячи объектов культурного наследия, и этот список регулярно пополняется. На этот раз в перечень выявленных объектов культурного наследия включены два флигеля усадьбы Вахрамеева, расположенных на улице Собинова в Ярославле.



– Эти здания имеют историческую и архитектурную ценность, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Они являлись частью домовладения ансамбля усадьбы Вахрамеева, которая отнесена к категории региональных памятников архитектуры. В июле одно из этих зданий собственник попытался снести, но работы удалось остановить. Собственнику направлено предписание об устранении нарушений. До конца года он должен разработать проектную документацию и согласовать ее с органом охраны памятников. Также он обязан до 31 октября следующего года произвести работы по восстановлению здания в установленном законом порядке.



В 2018 году в сфере сохранения объектов культурного наследия на территории региона принято несколько принципиально новых решений. Для усиления контроля за сохранностью проводится ревизия памятников. С целью отслеживания их состояния и проводимых на них работ налажено межведомственное взаимодействие с органами местного самоуправления.