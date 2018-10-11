​11 октября в Правительстве области прошел обучающий семинар, посвященный проведению антикоррупционных аудитов в органах местного самоуправления, а также соблюдению требований антикоррупционного законодательства в муниципальных учреждениях.



– К основным направлениям деятельности госорганов по повышению эффективности противодействия коррупции согласно федеральному закону относится проведение единой политики в этой области. Речь идет о повышении ответственности в органах власти всех уровней за непринятие мер по устранению причин коррупции, – сказал начальник управления по противодействию коррупции Правительства региона Денис Курицын. – Поэтому посредством проведения антикоррупционных аудитов в этом году управление продолжило формирование единых подходов к выполнению в органах местного самоуправления требований законодательства по противодействию коррупции. Аудиты проводятся в соответствии с планом, утверждаемым губернатором области на год. Этот план размещается на портале органов власти.



Еще одним направлением деятельности управления по противодействию коррупции, как было отмечено, является осуществление контроля за соблюдением законодательства в этой сфере в государственных и муниципальных учреждениях области, а также за реализацией мер по профилактике коррупционных правонарушений. Денис Курицын обратил внимание собравшихся, что контроль проводится в виде выездных проверок на основании заранее утвержденного плана. Он также опубликован на странице управления на портале органов власти.



Кроме того, участникам встречи напомнили о необходимости своевременного внесения изменений в нормативно-правовые акты с учетом изменений федерального законодательства. О состоянии законности в этой сфере рассказала начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ярославской области Любовь Никитина.



– Органами местного самоуправления не всегда своевременно вносятся изменения в нормативно-правовые акты. Федеральное законодательство меняется, а акты остаются прежними. Так, конечно, быть не должно. За всеми нормами закона о противодействии коррупции необходимо постоянно следить, осуществлять мониторинг и вносить изменения, – отметила Любовь Никитина. – К тому же для этого дается время. Для внесения изменений у органов местного самоуправления есть три месяца.



Кроме того, на заседании обсудили основные направления деятельности по профилактике коррупции в органах местного самоуправления, затронули практические вопросы организации антикоррупционных мероприятий.



Участникам семинара рассказали также об изменениях регионального законодательства в сфере противодействия коррупции, особо обратив внимание на типичные ошибки, допускаемые при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.