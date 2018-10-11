|На ХХ Российской выставке «Золотая осень» Ярославская область представила проект «Агроэкскурсия-3D». Прямо со стенда региона все желающие могут в деталях увидеть агротуристические объекты благодаря очкам виртуальной реальности, обеспечивающим максимальный эффект присутствия.
– Ярославская область выступает инициатором принятия федерального закона по агротуризму. Для привлечения внимания к этому направлению мы презентовали на выставке проект «Агроэкскурсия-3D», – рассказал заместитель председателя Правительства региона Валерий Холодов. – Ярославская область успешно реализует проекты в области сельского туризма. Производство сельскохозяйственной продукции и оказание туристических услуг обеспечивают развитие крестьянско-фермерских хозяйств за счет альтернативного источника дохода, а также влекут за собой социально-экономическое развитие отдаленных территорий. Кроме того, это эффективный способ продвижения натуральных продуктов, производимых фермерами.
Гостям стенда на выбор предоставляются три маршрута: Переславль-Залесский, Углич и Рыбинск.
ХХ Российская выставка «Золотая осень» открылась в Москве на территории ВДНХ 10 октября. В первый день работы делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым подписала пять значимых инвестиционных соглашений на общую сумму 6 миллиардов рублей. Сегодня подписаны еще четыре соглашения на сумму 475 миллионов рублей.
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вчера, 17:30
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