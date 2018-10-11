​11 октября в Правительстве Ярославской области прошло совещание, посвященное работе единого регионального оператора в сфере обращения с отходами. В режиме видео-конференц-связи в обсуждении приняли участие представители органов местного самоуправления.



Особое внимание было уделено вопросу начисления платы и компенсаций населению за услугу по вывозу ТКО. В соответствии с федеральным законом «Об отходах производства и потребления» с 1 октября в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг появилась отдельная строка «Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами». Она насчитывается не с площади помещения, как ранее, а с каждого зарегистрированного в нем человека. Пропорционально должны были уменьшиться суммы в строке «Ремонт и содержание жилья», куда ранее входила плата за вывоз ТКО.



– Во избежание возможности начисления двойных платежей за данную услугу проведена работа с управляющими компаниями, – рассказал заместитель директора департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Олег Бойченко. – На данный момент сигналов и обращений по поводу начисления двойных платежей нет.



Для льготных категорий граждан, включая многодетные семьи, согласно федеральному и региональному законодательству при оплате услуги по обращению с ТКО так же, как и любой другой коммунальной услуги, предусмотрены компенсации. Процесс их начисления находится под контролем со стороны органов власти.



– Для получения компенсаций льготополучателям никуда обращаться не надо, – разъяснил заместитель директора регионального департамента труда и социальной защиты Алексей Шабалин. – Расчет производится уполномоченными компаниями, которые самостоятельно производят начисление денежного эквивалента для компенсации по обращению с ТКО. Ежемесячно к 5-му числу они представляют данные в органы соцзащиты, после чего производятся выплаты льготополучателям, полностью оплатившим услугу в предыдущем периоде. В данный момент компенсационные выплаты за обращение с ТКО уже составили 2 миллиона рублей.



Региональный оператор продолжает внедрять на территории области систему раздельного сбора мусора. Пилотный проект реализован в Угличе, где количество отходов, вывозимых на полигон, удалось снизить на 15 процентов. С 1 октября в Дзержинском районе Ярославля установлено 15 специализированных контейнеров для сбора пластика, металла, стекла и картона.



– К концу месяца планируем охватить системой 50 контейнерных площадок, – сообщил директор Ярославского филиала ООО «Хартия» Виталий Шубин. – Кроме того, для более оперативной отработки проблемных моментов с населением работаем над созданием кол-центра, где граждане смогут получать необходимые консультации.



Для более четкой организации работы в муниципальных образованиях региональным оператором уже открыто 11 допофисов. Кроме того, на портале Правительства Ярославской области и на сайте департамента охраны окружающей среды и природопользования создан дополнительный интернет-ресурс «Вывоз отходов»: http://www.yarregion.ru/depts/doosp/Pages/Reg_operator.aspx.



– С его помощью люди могли получить полную и доступную информацию о работе регионального оператора, о формировании новой коммунальной услуги и предоставлении компенсаций, – рассказал начальник отдела по обороту ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. – Администрациям муниципальных образований предоставлены материалы для размещения на сайтах, информационных досках и использования при проведении собраний с гражданами.