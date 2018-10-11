​11 октября на судостроительном заводе «Вымпел» спущен на воду пограничный сторожевой катер. Это второй в серии из пяти катеров проекта 1496М1 «Ламантин», которая строится в интересах пограничной службы ФСБ России. Судно будет осуществлять контроль соблюдения режимов в территориальных морях РФ, выполнять перевозку личного состава и грузов, оказывать помощь терпящим бедствие судам и тушить пожары на судах и береговых сооружениях.



В церемонии приняли участие представители заказчика, областного департамента инвестиций и промышленности, администрации Рыбинска.



– Судостроительный завод «Вымпел» является одним из ведущих отечественных предприятий, флагманом региональной промышленности, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Его суда военного и гражданского назначения конкурентоспособны как на российском рынке, так и за рубежом. В целом региональные судостроительные предприятия обладают высоким научно-техническим потенциалом и внедряют в производство передовые технологические решения, а их продукция экспортируется более чем в 25 стран мира.



Спущенный на воду пограничный сторожевой катер по своим тактико-техническим характеристикам существенно превосходит буксир базового проекта 1496М1 и соответствует современным требованиям для катеров данного класса.



– Сегодня мы спускаем на воду первое судно по заказу ФСБ, второй катер будет спущен 17 октября и еще два заложены до конца года, – сообщил управляющий директор АО «ССЗ «Вымпел» Олег Гончаров. – Производственная программа «Вымпела» сформирована до 2020 года, и в настоящее время мы прорабатываем портфель заказов до 2025 года.



Правительство Ярославской области предоставляет судостроительной отрасли региона меры нефинансовой поддержки, вовлекая предприятия в процессы производственной кооперации. Этому способствует соглашение с АО «Объединенная судостроительная корпорация», подписанное на ПМЭФ в мае текущего года и направленное на развитие производственной кооперации, реализацию научно-конструкторского и производственного потенциала региона в судостроительной отрасли.



При поддержке Правительства области АО «Судостроительный завод «Вымпел» и ГК «Паритет-Центр» реализуют продукцию на международных рынках и обеспечены стабильным спросом зарубежных потребителей. ПАО «Ярославский судостроительный завод» расширяет портфель заказов за счет поставок судов для нужд АО «Транснефть-Прикамье».