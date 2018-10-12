​Стенд Ярославской области на ХХ Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая проходит в Москве 10 – 13 октября, посетили представители Международной федерации органического сельскохозяйственного движения (IFOAM).



На встрече присутствовали председатель российского Национального органического союза Олег Мироненко и участники проекта «Российско-Германский аграрно-политический диалог», которые оказывают методическую и консультационную помощь Ярославской государственной сельскохозяйственной академии в вопросах развития органического сельского хозяйства. Почетным гостем встречи стал Гуннар Рундгрен – первый президент IFOAM и один из родоначальников органического сельского хозяйства в мире.



– Ярославская область – крупнейший производитель органических мясных и молочных продуктов в России. Поэтому экспертам IFOAM наш регион интересен как точка роста органического сельского хозяйства в стране, – пояснил заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов. – Нам также интересны знания и опыт признанных мировых экспертов в сфере органического земледелия. Такие переговоры мы продолжим как в Ярославле, так и за рубежом. В частности, в декабре этого года запланирован методический семинар на базе ЯГСХА.



Напомним, что в первый день работы выставки «Золотая осень» губернатор Дмитрий Миронов рассказал о достижениях Ярославской области в развитии органического сельского хозяйства председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Премьер-министр подчеркнул, что органическое земледелие является одним из приоритетных направлений в работе федерального Правительства.