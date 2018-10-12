​Ярославский моторный завод разработал новую линейку дизель-генераторных установок мощностью от 40 до 400 кВт. Они предназначены для применения в качестве основных или резервных источников питания на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве и на социальных объектах. Серийный выпуск планируется начать в первом полугодии 2019 года.



– Исторически сложилось, что машиностроительная отрасль в регионе является ведущей, обладает мощным научным и технологическим потенциалом, – сказал заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Сегодня дизель-генераторные установки производят компания «Промышленные силовые машины», «Компания Дизель», ООО «Газовые машины». Новая разработка Ярославского моторного завода на базе собственного дизельного двигателя позволит вывести на рынок конкурентоспособный высокотехнологичный продукт.



Ярославский моторный завод имеет большой опыт участия в производстве дизель-генераторных установок: с 1997 года «Автодизель» выпускает ДГУ без систем управления и автоматики на базе двигателей ЯМЗ мощностного диапазона от 40 до 400 кВт. С 2017 года начато проектирование полноценных дизель-генераторных станций на современном высокоточном оборудовании. Они обеспечиваются защитой от воздействия сложных погодных условий и оснащаются шумоизоляционным кожухом.



– Ярославский моторный завод расширяет ассортимент продукции, планируя вывод дизель-генераторных установок в собственном исполнении на рынок РФ, – отметил директор предприятия Андрей Матюшин. – Мы планируем постепенно снижать долю продаж полуфабрикатов за счет освоения производства конечного продукта.



Справка



«Автодизель» (Ярославский моторный завод), www.ymzmotor.ru – одно из крупнейших российских предприятий, специализирующихся на производстве дизельных двигателей многоцелевого назначения, сцеплений и коробок передач. Предприятие объединяет три производственные площадки, расположенные в Ярославле. Двигателями ЯМЗ оснащаются более 300 моделей транспортных средств, производимых предприятиями России и стран СНГ. Моторы устанавливаются на коммерческие автомобили, автобусы, магистральные автопоезда, карьерные самосвалы, аэродромные тягачи, зерноуборочные комбайны, лесовозы, экскаваторы и др. Линейка ЯМЗ включает средние и тяжелые двигатели с мощностным диапазоном от 120 до 800 л. с. Доля предприятия на российском рынке составляет около 45 процентов.