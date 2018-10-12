​В регионе стартовал традиционный бизнес-марафон «Взлетная полоса. Школьники». Это цикл образовательных практико-ориентированных мероприятий для учащихся старших классов. Мероприятие проводится для формирования у молодежи предпринимательских компетенций – знаний и навыков в сфере открытия и ведения бизнеса.



– Вовлечение молодежи в предпринимательство – это один из путей достижения поставленной Президентом России Владимиром Путиным цели: увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Конечно, мы не стремимся к тому, чтобы каждый ребенок в дальнейшем открыл свой бизнес. Но сегодняшний школьник – это завтрашний студент, а потом и молодой специалист. Вопрос профориентации перед ребятами стоит уже сейчас. И тех, у кого есть склонности к предпринимательской деятельности, инвестиционный блок Правительства Ярославской области готов поддерживать дальше на пути открытия своего дела.



На первом этапе учащиеся школ и ссузов познакомились с успешными бизнесменами и их историями. В этом туре бизнес-марафона приняли участие более 700 представителей 20 учебных заведений Ярославской области.



– Во второй этап отобрано 29 команд из девяти муниципальных образований. Они пройдут курсы по всем темам, которые необходимы для построения своего бизнеса: проектированию, маркетингу, командообразованию, SMM, юридическим и бухгалтерским вопросам, ораторскому искусству, – рассказала куратор проекта «Взлетная полоса. Школьники» Анна Лебедева.



Самые активные команды пройдут в 3-й тур и выберут своего ментора, способного помочь в создании бизнес-проекта. В течение двух недель каждая группа создаст проект, который будет представлен в финале конкурса 16 ноября. Главный приз – поездка в инновационный центр «Сколково».



Марафон организован ЯРОО «Союз молодых предпринимателей», ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП (бизнес-инкубатор)», ЯрГУ им. П.Г. Демидова при поддержке департамента инвестиций и промышленности Ярославской области и Федерального агентства по делам молодежи РФ.