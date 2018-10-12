|В Ярославской области будет реализован инвестиционный проект по выращиванию пивоваренного ячменя. Соглашение об этом на ХХ Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» подписали СПК «Курдумовское» и ООО «Карлсберг Восточная Европа».
– Наш регион выбран компанией для реализации инвестиционного проекта по выращиванию пивоваренного ячменя, – рассказал заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов. – В этом году мы провели научные исследования: на территории СПК «Курдумовское» на 100 гектарах был посеян пивоваренный ячмень. Эксперимент дал свои результаты. За счет сокращения расходов на логистику продукт стал более конкурентоспособным, а объем производства увеличился на 23 процента.
Инвестиции в проект составят порядка 250 миллионов рублей. Его реализация будет способствовать росту объемов производства на Ярославском пивзаводе и увеличению поступления в бюджет налоговых отчислений от акцизов.
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