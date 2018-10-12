​В ЯрГУ имени П.Г. Демидова в третий раз открывается школа туристических волонтеров. Цель этого проекта – улучшение качества работы с гостями региона. В программе обучения: тренинги по клиентоориентированному взаимодействию с людьми, выезды в крупнейшие туристические центры области – в Ростов и Углич, совершенствование навыков разговорного английского языка.



– В Ярославской области уже выпущено два набора школы туристических волонтеров, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Мы обучили 32 человека. Привлекаем их к организации и проведению крупных туристических мероприятий, оказанию информационной поддержки гостям региона.



Выпускники школы помогают на крупных туристических мероприятиях, таких как «День рождения Золотого кольца России», фестиваль «Главная Масленица страны», международный туристический форум «Visit Russia».



Обучение для волонтеров бесплатное. Приглашаются все желающие, в том числе студенты профильных специальностей учебных заведений. Среди подготовленных волонтеров есть также активисты «серебряного возраста».



Обучение третьего набора школы туристических волонтеров начнется 13 октября.