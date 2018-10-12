|12 октября в Ярославском музее-заповеднике награждали победителей областного фотоконкурса «В объективе – семья». В этом году он проходил в рамках реализации указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 15 районов и городских округов прислали на региональный финал лучшие работы, отобранные в рамках муниципальных этапов. Было представлено 117 фотографий.
– Областной фотоконкурс «В объективе – семья» проводится с 2004 года, – сообщила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства области Марина Башмашникова. – В нем участвуют не профессионалы, а любители, родители и дети. Каждая фоторабота знакомит с миром семьи, в каждой мы видим любовь и радость общения. На кадрах – лица ярославцев, замечательные пейзажи – все то, что составляет жизнь нашего края.
В этом году 80 участников соревновались в таких номинациях, как «Лучшее на свете – это наши дети!», «Как хорошо, что есть семья!», «Город мечты для моей семьи», «В фокусе – детство», «Спортивная семья – здоровое детство!».
15 победителей сегодня награждены дипломами и призами. Среди награжденных – Кристина Филиппова из Гаврилов-Яма, которая занимается фотографией четыре года. Ее работа «Когда вокруг красиво» завоевала 1-е место в номинации «Город мечты для моей семьи».
Помимо награждения победителей, в музее-заповеднике состоялась встреча участников областного досугового клуба «Семья друзей». Для родителей с детьми организовали экскурсионную программу и показали кукольный спектакль «Илья Муромец».
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