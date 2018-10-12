​Ярославская область вошла в число регионов с высокой эффективностью МФЦ. Об этом сообщили на Всероссийском форуме центров государственных и муниципальных услуг, который прошел 11 – 12 октября в Республике Дагестан. Организатором мероприятия выступило Министерство экономического развития Российской Федерации.



– Ярославская область уже третий год подряд в списке регионов с высокой эффективностью работы сети МФЦ, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Наша задача – удержать хорошие позиции и продолжить совершенствование системы многофункциональных центров, делая процесс получения государственных услуг все более комфортным для населения.



Рейтинг составлен Минэкономразвития по итогам II квартала 2018 года. Ежеквартальный рейтинг представляет собой комплексную оценку деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по созданию и развитию сети центров «Мои Документы» и отражает достижение показателей указа Президента, выполнение методических рекомендаций и требований законодательства, регулирующих деятельность МФЦ.



В числе показателей – доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна, количество оказываемых в МФЦ услуг из обязательного перечня, соответствие правилам организации деятельности центров и единому фирменному стилю. Также в рейтинге учитывается использование регионами информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль» для оценки качества предоставления услуг в МФЦ.



Ярославскую область на форуме представляют сотрудники регионального департамента информатизации и связи.