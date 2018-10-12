​12 октября в ряды школьного лесничества под названием «Сосенка» вступили 15 учащихся 3-го класса школы №4 Ростова. Юные любители природы приняли участие в акции «Живи, лес!» и вместе с сотрудниками Ростовского лесничества посадили на пришкольной территории 25 хвойных деревьев. Каждый из ребят на торжественном мероприятии получил дневник наблюдений и кепку с логотипом «Сосенки».



– В районе уже есть два школьных лесничества – на базе Петровской и Белогостицкой средних школ, – рассказал директор ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» Алексей Багин. – Их члены активно участвуют в различных акциях по посадке деревьев, оказывают помощь птицам в зимний период, занимаются изготовлением поделок из природных материалов. Кроме того, вместе с педагогами и сотрудниками нашего лесничества ребята наблюдают за изменением леса в разное время года и участвуют в акциях по уборке мусора.



Восстановление института школьных лесничеств за последние два года в регионе стало одним из основных направлений экологического образования и профориентационной работы. Сейчас в регионе их уже 24. В школьных лесничествах занимаются более 400 ребят. Они учатся беречь природу, участвуют в мероприятиях по защите и воспроизводству лесов, природоохранных и просветительских акциях.



– Возрождение в Ярославской области института школьных лесничеств – важное направление реализации новой экологической политики, сформированной по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, – пояснил директор департамента лесного хозяйства Николай Савельев. – Комплексный формат обучения – на практике и в теории – под патронажем опытных специалистов сферы лесного хозяйства дает возможность не только привить подрастающему поколению любовь к природе и объяснить необходимость ее защиты, но и помогает ребятам в выборе профессии.