|12 октября в Данилове состоялось торжественное открытие парка Победы, благоустроенного в рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Правительство региона реализует этот проект совместно с партией «Единая Россия».
– Парк Победы всегда был очень популярен у жителей Данилова всех возрастов. Здесь круглый год проходят занятия у почти 300 воспитанников спортивной школы. Через его территорию идет дорога к воскресной школе. А в последнее время парк стал популярен среди любителей скандинавской ходьбы, – рассказала член Совета Федерации РФ, а в недавнем прошлом глава Данилова Наталия Косихина. – Поэтому его преображение – это большое благо для жителей.
За реконструкцию данной общественной территории в марте этого года проголосовали более 380 человек.
Парк был основан в 1975 году к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне и соединяет Данилов с близлежащим поселком Горушка. Дорогу, проходящую через парк, местные жители называют «дорога к храму», поскольку она ведет к Казанскому женскому монастырю в Горушке.
Стоимость работ по благоустройству парка составила более 2,5 миллиона рублей, половина из которых поступила из федерального бюджета. В рамках проекта обустроены пешеходные дорожки, освещение, обновлены два моста через местные речки, установлены скамейки и урны. Стелу облицевали гранитом, привели в порядок площадку перед ней. Здесь сегодня сразу несколько поколений жителей Данилова возложили цветы в память о земляках.
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