​Ход работ по благоустройству территории на улице Пушкина в Переславле-Залесском находится на особом контроле муниципальных властей. Об этом сообщил и. о. главы городского округа Валерий Астраханцев.



Ремонт двора проводится по программе «Решаем вместе!». Однако из-за аварии на системах водо- и теплоснабжения потребовалась срочная замена труб, и сроки завершения проекта пришлось сдвинуть.



Сейчас аварийный участок трубопровода уже заменен. Специально созданная комиссия при городской администрации в ежедневном режиме отслеживает процесс работ.



– Мы находимся в постоянном взаимодействии с жителями. Люди рассказывают о происходящем посредством соцсетей, на личных приемах и во время наших ежедневных объездов территорий, – отметил Валерий Астраханцев. – Во время подготовки к зимнему периоду была выявлена серьезная проблема в сети. Мы не могли ее проигнорировать. Было принято решение о замене участка трубопровода. Иначе пришлось бы ремонтировать его уже после благоустройства территории. А это неправильно. Ремонт дворовой территории будет, безусловно, продолжен. Мы взяли этот вопрос на особый контроль.



В администрации города также рассказали, что в настоящее время решаются вопросы, связанные с взаимодействием подрядных организаций, которые осуществляют ремонт дороги и непосредственно дворовой территории.



– Говорить о неудовлетворительном благоустройстве в данном случае некорректно, так как объект не принят, работы на нем не завершены, – подчеркнул руководитель проектного офиса программы «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – Очевидно, что проблемы есть, ремонт затягивается. Но мы понимаем, что на то есть объективные причины. Ход выполнения работ нарушен из-за аварийной ситуации. Теперь необходимо, чтобы заказчик урегулировал все возникшие вопросы с исполнителями – подрядными организациями, и процесс ремонта будет возобновлен.



На дворовой территории, ограниченной улицами Пушкина и Вокзальной, в рамках проекта «Решаем вместе!» запланированы укладка асфальтового покрытия, установка бордюров, детского игрового и спортивного оборудования, ограждений, сушилки для белья, скамеек, урн. Также предусмотрены устройство уличного освещения, парковочных мест, озеленение.



За ремонт двора высказались 62 человека. Работы начались в конце июля.