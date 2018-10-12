​С начала года в Ярославской области льготным категориям граждан предоставлено 737 земельных участков. Это почти на 100 больше, чем за весь 2017 год. Очередь ликвидирована в Любимском, Пошехонском, Первомайском районах. Менее 20 человек в очереди – в Большесельском, Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Брейтовском, Даниловском, Мышкинском районах.



В этом году запланировано формирование 800 земельных участков для предоставления льготным категориям граждан. По состоянию на 1 октября 784 участка уже сформированы. Почти все муниципальные образования выполнили свои планы. К примеру, в Ярославле, чтобы снять напряженность с очередью, в перечень для бесплатного предоставления переводят те участки, которые ранее формировались с целью реализации на аукционах. Таким образом, удалось на 47 единиц превысить установленный в плане показатель.



У отстающих городов и районов осталось чуть больше месяца, чтобы завершить необходимые работы. Окончательные итоги года в масштабах области будут подведены в декабре.



– Работа ведется в условиях постоянно растущей потребности в земельных участках, – рассказала заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Анна Желиховская. – На сегодня на учете состоят 3037 граждан. Чем больше участков предоставляется, тем больше людей обращаются за их получением. Безусловно, для некоторых муниципальных образований это проблема. Далеко не везде есть возможность сформировать участки так, чтобы они отвечали всем необходимым требованиям. Однако задачу по сокращению очереди никто не отменял, и органы местного самоуправления ведут в этом направлении активную работу. Это направление на особом контроле. Ему уделяется постоянное внимание на заседаниях рабочей группы Координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений.