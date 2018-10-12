|Завершены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Дом Шемякиной» в Рыбинске.
– Процесс начался в прошлом году. Сначала были проведены противоаварийные работы, а затем специалисты приступили к ремонту фасада здания и его помещений, – рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Стоимость проекта составила порядка 50 миллионов рублей. Работы профинансированы из федерального бюджета и приняты в полном объеме.
Дом Шемякиной был возведен в начале XIX века и неоднократно перестраивался. Окончательный облик здание приобрело к концу XIX века, когда им владели купцы Шемякины. В объекте будет размещен духовно-просветительский центр.
Кроме того, в Рыбинске отреставрирована часть здания Красного гостиного двора, который является выявленным объектом культурного наследия. У памятника отремонтировали фундамент и крышу, привели в порядок фасады и интерьеры. Стоимость работ, которые проводились за счет внебюджетных источников, составила порядка 80 миллионов рублей.
Согласно реестру выданных департаментом разрешений, на сегодняшний день работы ведутся на 148 объектах, из них на 123 – ремонтные, на 22 – реставрационные, в трех случаях – проектно-изыскательские.
С начала года на сохранение памятников в Ярославской области направлено более 535 миллионов рублей. Из этой суммы 243 миллиона – федеральные средства, 65 миллионов – региональные, 20 миллионов – муниципальные, остальное – из внебюджетных источников.
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вчера, 16:30
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