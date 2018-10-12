​Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия города Углича получил золотую награду на конкурсе инноваций в сельском хозяйстве, который проходил в рамках XX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Признания ярославские ученые удостоились за инновационную разработку жидкого молокосвертывающего фермента, направленную на решение проблемы импортозамещения в отрасли.



– На сегодняшний день, по официальной статистике, более 90% ферментов, необходимых для сыроделия, представлены на рынке зарубежными компаниями, – отметила заведующая отделом информационных технологий и маркетинга ВНИИМС Елена Дмитриева. – Мы разработали свой, который можно поставить в одну линейку с самыми лучшими импортными ферментами. Он обеспечивает хороший выход сыра при необходимых органолептических показателях и увеличивает срок его хранения.



Стоимость фермента, разработанного ярославскими учеными, на 25-50% ниже импортных аналогов. Сейчас он производится на экспериментально-производственном стенде ВНИИМС и успешно внедряется на молокоперерабатывающих предприятиях.



Напомним, выставка «Золотая осень-2018» проходила в Москве с 10 по 13 октября. Ярославская область подписала на ней 13 соглашений.