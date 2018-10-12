​Уважаемые труженики агропромышленного комплекса Ярославской области!



Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!



Отрасль неизменно выступает одной из опор национальной экономики, решает задачи обеспечения продовольственной безопасности нашей страны. Многие поколения бережно обрабатывали родную землю, кропотливо приумножали богатство Отечества, оставляя доброе наследие.



Ярославские аграрии выступают достойными продолжателями этого благородного дела, по праву заслужившего в обществе почет и уважение. Проявляя упорство и ответственность, вы расширяете производство, отвечаете на запросы рынка традиционно высоким качеством продукции. При содействии органов областной власти коллективы сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий выводят отрасль на современный уровень, вносят вклад в реализацию программ социально-экономического развития, помогают закладывать прочную основу процветания региона.



Всем ветеранам и труженикам отрасли желаю крепкого здоровья и неиссякаемых сил, счастья и новых достижений на благо Ярославской области!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов