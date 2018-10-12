В Москве завершилась ХХ Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2018». За вклад в ее развитие Правительство Ярославской области получило Гран-при.



За три дня ярославский стенд посетили более 3 тысяч человек. Особое внимание привлекли пирамида из яиц, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса, 3D-фильм про агротуризм и IT-проект «Цифровой фермер», позволяющий заказать и в режиме онлайн следить за содержанием животных при помощи мобильного приложения. В экспозиции «Крупный рогатый скот» лучшие племенные хозяйства области представили свои достижения по формированию ярославского генотипа животных.



– По сравнению с прошлым годом мы увеличили стенд Ярославской области в два раза, – отметил заместитель председателя регионального Правительства Валерий Холодов. – Это позволило нашим соэкспонентам динамично и продуктивно провести все переговоры и бизнес-встречи.



На площадке Ярославской области состоялось 11 торгово-закупочных сессий с пятью торговыми сетями: «Пятерочкой», «Магнитом», «Перекрестком», «ВкуссВиллом» и «Магнолией». Предприятия договорились о расширении матрицы ярославской продукции в сетях на 10 процентов.



12 делегаций крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона приняли участие в федеральных круглых столах, посвященных господдержке АПК, экспорту российских продуктов, развитию национального брендинга и другим актуальным вопросам.



Помимо отечественных партнеров, ярославский стенд посетили представители Японии, Германии, Венгрии и Китая. Внимание Международной федерации органического сельскохозяйственного движения (IFOAM) привлекло развитие органического земледелия в нашей области. Как отметил Валерий Холодов, стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества и обмене опытом по данному направлению.



Уже в декабре этого года на базе ЯГСХА запланирован методический семинар с участием иностранных коллег.



– Экспертов IFOAM наш регион привлек как крупнейший производитель органических продуктов в России, – сказал Валерий Холодов. – А нам, в свою очередь, интересны знания и опыт признанных мировых экспертов в сфере органического земледелия.



Всего за время работы выставки ярославцами было подписано 13 соглашений. Реализация представленных инвестиционных проектов позволит создать более 400 новых рабочих мест и пополнить бюджет Ярославской области за счет налоговых сборов на сумму около 500 миллионов рублей.