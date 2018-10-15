​Сотрудники региональной инспекции административно-технического надзора провели очередной рейд по выявлению и пресечению нарушений при использовании тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и прицепов к ним. Он был организован на трассе Ярославль – Тутаев.



– Проверено 10 самоходных машин, выявлено одно нарушение, связанное с отсутствием документа о прохождении технического осмотра самоходной техники, – сообщил заместитель начальника инспекции Игорь Буянов. – В соответствии с КоАП РФ за это предусмотрен штраф: для граждан – до 2000 рублей, для должностных лиц – до 3500 рублей, для юридических – до 10000 рублей.



Как сообщили в региональной инспекции административно-технического надзора, теперь для упрощения процедуры оформления документа о прохождении технического осмотра заявление можно подать через единый портал государственных услуг. Причем в этом случае заявители при уплате госпошлины получают 30-процентную скидку: заплатить можно 280 рублей вместо четырехсот.



– Граждане все чаще выбирают электронный способ получения услуг, – отметил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – На данный момент на портале госуслуг зарегистрированы уже 600 тысяч жителей нашего региона. Отмечу, что ресурс работает в ежедневном режиме, предоставляя жителям возможность сэкономить время и средства.



Справка



На территории региона зарегистрировано и используется более 27 тысяч самоходных машин и прицепов к ним. Среди наиболее частых нарушений – эксплуатация без технического осмотра и полиса ОСАГО, отсутствие регистрационных документов, выпуск на линию машин с неисправностями, управление техникой без соответствующего удостоверения тракториста-машиниста.