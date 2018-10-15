|15 октября оранжевые контейнеры для раздельного сбора мусора установили еще на 10 контейнерных площадках в Дзержинском районе Ярославля. Работа организована в рамках внедрения в регионе новой экологически безопасной системы оборота твердых коммунальных отходов.
Установка спецконтейнеров в областном центре началась 1 октября, ими были оборудованы 25 площадок.
– Горожане активно включились в процесс раздельного сбора ТКО. Отмечу, что ни один из установленных контейнеров не пострадал от рук вандалов, – сказал представитель единого регионального оператора в сфере обращения с отходами ООО «Хартия» Алексей Бишанов. – Люди быстро адаптировались к новой системе сбора мусора и используют специальные контейнеры для перерабатываемых фракций.
Для того чтобы новая система сбора ТКО была более удобна и понятна гражданам, на контейнерных площадках размещены специальные таблички, содержащие информацию о раздельном сборе металла, пластика, стекла и картона.
– Внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов – важная часть создания экологически безопасной системы оборота ТКО в регионе. В результате первичной сортировки, обеспечивающейся на контейнерных площадках, количество отходов, вывозимых на полигоны, снижается на 15 процентов, – сообщил начальник отдела организации деятельности по обращению с ТКО областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров.
По данным ООО «Хартия», до конца октября в Ярославле будет установлено 50 контейнеров для раздельного сбора отходов. В ближайшей перспективе регоператор планирует начать внедрение системы РСО в Брейтовском и других муниципальных районах.
Справка
Сегодня контейнеры для раздельного сбора мусора установлены:
– у дома №3, корпус 2, во 2-м Брагинском проезде;
– у дома №1, корпус 2, в проезде Моторостроителей;
– у дома №17, корпус 2, по улице Бабича;
– у дома №36 по улице Блюхера;
– у домов №36, 45 и 52а по улице Урицкого;
– у домов №2, 9 и 15 по улице Романовской.
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