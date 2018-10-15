​Вместимость дневного стационара в левобережной части Тутаева увеличится: в амбулаторном звене планируется организовать около 15 дополнительных коек.



– Несколько лет назад 10 коек сестринского ухода из отделения сестринского ухода в поселке Константиновском были размещены на базе амбулаторного звена Тутаевской ЦРБ в левобережной части города, – сообщил заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Давлетов. – Для оказания этого вида помощи требуется лицензия на паллиативную помощь. Однако помещение, где находятся сестринские койки, не соответствует тем санитарным и противопожарным нормам, которые обязательны для получения данного вида лицензии.



В связи с этим принято решение вернуть койки обратно в отделение сестринского ухода в поселке Константиновском, а на освободившейся площади организовать дополнительные койки дневного стационара. Здесь пациенты будут получать квалифицированную многопрофильную медицинскую помощь, а не узконаправленную паллиативную. Точное количество дополнительных коек дневного стационара сейчас просчитывается руководством медицинского учреждения.



Как подчеркнул главный врач Тутаевской ЦРБ Валентин Карбаинов, все сотрудники амбулаторного и сестринского звена после изменений продолжат работать, никто из них сокращен не будет.