​В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» с 15 по 21 октября ведущие предприятия области смогут посетить учащиеся более чем двадцати средних учебных заведений. Экскурсии проводятся при поддержке департамента инвестиций и промышленности и департамента образования.



Проект направлен на повышение престижа рабочих и инженерных профессий. Для ребят будут открыты цеха и участки производства, организованы мастер-классы, викторины, встречи со специалистами.



– Программа выстроена так, чтобы максимально познакомить старшеклассников с производством, профессиями, востребованными на современном промышленном предприятии, – рассказала директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Интерактивное знакомство с реальным производством и общение с ведущими специалистами помогают учащимся сделать выбор будущей профессии.



В осенней акции примут участие филиал АО «Кордиант» в Ярославле, АО «Норский керамический завод», ПАО «Ярославский судостроительный завод», ООО «Завод ПСМ», ОАО «Ростовский оптико-механический завод», ОАО «Тутаевский моторный завод», ООО «ПО «Сады Аурики», АО «ГМЗ «Агат», ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).



Напомним, подобная акция была проведена весной. В ней приняли участие более двух тысяч ребят. При поддержке департамента инвестиций и промышленности состоялись промышленные экскурсии для студентов ЯГТУ и ЯрГУ им. П.Г. Демидова на РОМЗ, ТИИР, «Кордиант». Также в рамках Дня промышленности Ярославской области жители и гости региона побывали на предприятиях Тутаева и Ярославля.