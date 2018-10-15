​Органы службы занятости Ярославской области реализуют комплекс мер по содействию в трудоустройстве людям предпенсионного возраста. Наиболее востребованы услуги по профориентации и профессиональному обучению, психологической поддержке, социальной адаптации. Кроме того, региональный департамент государственной службы занятости утвердил перечень приоритетных профессий и обучающих программ для этой категории граждан.



– Мониторинг реализации мер по содействию занятости людей предпенсионного возраста проводится ежемесячно, – подчеркнула директор департамента государственной службы занятости Ярославской области Лаура Зудина. – Органы службы занятости готовы к расширению мер активной политики занятости, всестороннему взаимодействию со всеми участниками рынка труда и социальными партнерами. В настоящее время мы не прогнозируем резкого скачка уровня регистрируемой безработицы, вызванного изменениями пенсионного законодательства. В 2017 году в органы службы занятости области обратились 4570 человек в возрасте за 5 лет до пенсии, в 2018 году – 2850 человек.



Органами службы занятости разрабатываются и реализуются превентивные меры, направленные на недопущение роста уровня безработицы. В их числе – информационная и разъяснительная работа с предприятиями, гражданами, органами местного самоуправления. В Министерство труда и социальной защиты направлены предложения в проект федеральной программы по организации профессионального обучения граждан предпенсионного возраста в соответствии с востребованными в экономике компетенциями. На региональном уровне планируется увеличить размер финансирования мероприятий по содействию занятости граждан этой категории.