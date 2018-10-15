​В Москве состоялась первая международная конференция «[PRO] комфорт. Тактический урбанизм в городских стратегиях». Мероприятие организовано Союзом архитекторов России с целью поддержки федеральной программы по формированию комфортной городской среды.



В работе приняли участие представители архитектурно-строительной индустрии, инвестиционных и девелоперских компаний, преподаватели и студенты профильных вузов.



Как отметил президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николай Шумаков, конференция дает возможность специалистам, сотрудникам органов власти, а также всем заинтересованным гражданам подискутировать о том, как создать безопасную и дружественную человеку городскую среду.



На мероприятии выступил советник губернатора, главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов, который представил доклад об актуальных особенностях формирования городских пространств в исторической среде на примере реализованных проектов реконструкции Демидовского сквера в Ярославле, благоустройства Красной площади и улицы Стоялой в Рыбинске.



– Выявление и сохранение «духа места» в дизайне городской среды для многих архитекторов и урбанистов остается неразрешимой задачей. Тем временем именно этот аспект проектирования в историческом городе нужно считать основополагающим, – подчеркнул Михаил Кудряшов. – Узнаваемость и идентичность должны стать критериями качества проектных решений.



Михаил Кудряшов отметил значимость подобных мероприятий: они делают возможным открытый диалог между властью, горожанами, подрядчиками, застройщиками, градостроителями. По мнению архитектора, самоанализ, сравнение подходов и обмен опытом с лучшими из представителей сообщества необходимы.