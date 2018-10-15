​12 – 13 октября в Тамбове прошел финал регионального конкурса национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» Северо-Кавказского, Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Восемь проектов из Ярославской области заняли призовые места.



Всего на участие в региональном конкурсе было подано 267 заявок из 29 регионов страны. В финал вышел 131 проект из 26 субъектов РФ.



– Эксперты премии высоко оценили как традиционные событийные мероприятия Ярославии, так и пилотные, разработанные в рамках нового туристического бренда региона, – отметила директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. – Заявки на лидирующие позиции в туристической отрасли обязывают нас предлагать продукт высокого качества и поддерживать этот уровень как стандарт. Как показывает практика, региональная индустрия вполне готова к таким вызовам.



В номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия» первое место занял государственный музей-заповедник «Ростовский кремль». В номинации «Лучшая программа мероприятий, посвященная Чемпионату мира по футболу» победил проект «Ретроматч «Гол!» по-гаврилов-ямски, или спортивный день одного года».



Второе место в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов» занял фестиваль «Ростовская финифть и народные промыслы».



Еще четыре проекта региона стали бронзовыми призерами в разных номинациях. Это международный фестиваль средневековой культуры «Ростовское действо», открытые соревнования по плаванию на открытой воде «TYR Кубок чемпионов в «Ветрено», Всероссийский Некрасовский праздник поэзии и календарь событий в городах Золотого кольца России на 2018 год.



Специальный диплом «За популяризацию культурно-исторических традиций» получил проект «Искусство жить на #наДаче».



Проекты – победители регионального конкурса примут участие в общенациональном финале национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards – 2018» 24 – 27 октября в Нижнем Новгороде.



Справка



Национальная премия «Russian Event Awards» – первый российский конкурс по выявлению наиболее успешных туристических событий. За семь лет он стал главной отечественной профессиональной экспертной, информационной и коммуникационной площадкой для обмена опытом и организации взаимодействия всех заинтересованных лиц в сфере развития событийного туризма на территории регионов и страны.



В конкурсе принимают участие организаторы событий различной направленности как регионального, так и федерального уровня – авторы или авторские коллективы из числа государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, реализовавшие проекты в области событийного туризма.