​Около 50 тысяч человек выразили намерение участвовать в масштабном федеральном проекте «Лидеры России» за первые 4 дня с момента старта конкурса. Более трехсот зарегистрировавшихся – жители Ярославской области.



– Всего за четыре дня с момента старта второго конкурса «Лидеры России» поступила четверть всего объема заявок прошлогоднего конкурса, – отметил руководитель конкурса проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. – У участников есть еще 10 дней, чтобы подать заявки.



Принять участие в конкурсе могут управленцы разного уровня не старше 55 лет. Для молодых людей, до 35 лет, опыт руководящей работы должен составлять не менее двух лет, для претендентов от 36 до 55 – не менее пяти лет.



Напомним, конкурс впервые прошел в 2017 году, тогда его участниками стали почти 200 тысяч человек, 103 из которых были признаны победителями. В этом году 300 финалистов конкурса получат гранты на повышение квалификации, а победителей ждет год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей.



Узнать подробнее об условиях участия в конкурсе и оставить заявку можно на сайте лидерыроссии.рф.