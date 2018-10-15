​В детской поликлинике клинической больницы №10 в Ярославле завершился капитальный ремонт входной группы. Работы проведены в рамках губернаторской программы «Решаем вместе!», которую Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия».



– Более 10 лет пациенты, входившие в медицинское учреждение, сталкивались с отсутствием пандуса, нарушенной геометрией лестничных маршей. Не было и защитного козырька, – рассказала заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Наталья Кравчук. – Теперь благодаря программе «Решаем вместе!» все эти недостатки в прошлом. Врачи вместе с родителями маленьких пациентов и при поддержке департамента здравоохранения вступили в этот проект. В течение нескольких месяцев здесь все было кардинально обновлено, ремонт проведен качественный, с соблюдением всех требований. Стоимость работ – 1,7 миллиона рублей.



Обновление входной группы – не единственное преобразование в поликлинике за последнее время. Летом после капитального ремонта на деньги из резервного фонда Президента России по принципам бережливого производства реконструированы внутренние помещения.



К этому учреждению прикреплено около 6 тысяч детей. В смену поликлиника обслуживает 400 – 500 посетителей.



По словам главного врача КБ №10 Елены Ивенковой, в следующем году на собственные средства больница благоустроит сквер перед поликлиникой. Будут заасфальтированы дорожки и обновлены лавочки.