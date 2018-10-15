​В регионе продолжается поэтапное реформирование отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Ход процесса обсудили на пресс-конференции в Правительстве Ярославской области.



Создание экологически безопасной системы оборота ТКО, инициатором которого выступил Президент РФ Владимир Путин, в масштабах страны проходит посредством внедрения института единых региональных операторов и установления единого тарифа на услугу по обращению с отходами. В Ярославской области процесс стартовал 1 сентября.



– У нас в регионе один из самых низких в стране единых тарифов по обращению с ТКО, – отметила заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Марина Уткина. – Теперь эта услуга выведена отдельной строкой. Ежемесячная плата в многоквартирных домах с сентября составляет 73 рубля 94 копейки с человека, в частном секторе – 83 рубля 80 копеек.



Жители многоквартирных домов в октябре уже получили квитанции об оплате обращения с ТКО. В частном секторе платежные документы будут чуть позднее – в связи с проведением единым региональным оператором сверки адресного перечня. Люди получат квитанции сразу за два месяца вместе с квитанциями по оплате электроэнергии.



– Всем, кому положены компенсации, за новую услугу они также будут начислены, – сообщил заместитель директора департамента труда и социальной поддержки населения Алексей Шабалин. – Причем автоматически – никуда ходить не нужно. Главное, оплатить услугу вовремя и в полном объеме. Компенсация начисляется 15-го числа, следующего за датой оплаты.



Средства, перечисленные населением, пойдут на модернизацию областной системы переработки отходов, включая обновление парка спецтехники, установку контейнеров еврообразца, а также внедрение системы раздельного сбора мусора.



– Мы в постоянном режиме осуществляем контроль за деятельностью регионального оператора. Кроме того, в данный момент совместно с органами местного самоуправления корректируется реестр мест складирования отходов, необходимый для качественного обеспечения услугой всех жителей региона, – сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – Полученные данные будут включены в территориальную схему обращения с отходами, уточнение которой сейчас ведется. Схема до конца года будет сформирована и после общественных обсуждений утверждена.



Помимо единого регионального оператора, ответственность за содержание мест складирования отходов несут управляющие компании и органы местного самоуправления – в зависимости от того, на чьей земле расположена контейнерная площадка, пояснили представители департамента государственного жилищного надзора.



– Для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе работы регионального оператора, организована горячая линия (4852) 20-85-26. Также созданы допофисы в муниципальных образованиях, позволяющие активизировать договорную работу, – отметил руководитель ярославского офиса ООО «Хартия» Виталий Шубин. – Перечень контактных телефонов в муниципальных образованиях, по которым можно обратиться с жалобой или за разъяснениями, размещен на официальном сайте компании и на портале органов региональной власти. В данный момент завершается работа над созданием кол-центра, который позволит более оперативно отрабатывать обращения граждан и предоставлять необходимые консультации.



Также отмечено, что с момента запуска регоператора весь собранный в Ярославле мусор проходит сортировку. В результате объем отходов, вывозимых на полигон «Скоково», уменьшился на 15 процентов. Полезные фракции – стекло, алюминий, пластик и бумага – отправляются на переработку.



Система раздельного сбора ТКО будет внедрена на территории региона во всех муниципальных образованиях. С 1 октября проект активно реализуется в Дзержинском районе Ярославля. Специальные оранжевые контейнеры для перерабатываемых фракций установлены на 35 контейнерных площадках. До конца октября планируется довести их число до 50 и до конца года охватить все пригодные для этого контейнерные площадки Ярославля.