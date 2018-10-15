​Ярославские школьники приняли участие во всероссийском конкурсе детского рисунка «Зеленая кисточка». Свои работы представили 95 учащихся из 25 образовательных учреждений региона.



– Это социальный проект, цель которого – ранняя профессиональная ориентация школьников, – рассказала первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Конкурс был организован в два этапа. Первый – образовательный модуль «Зеленая линейка». Второй – конкурс детского рисунка, он проводился в заочной форме. Жюри определило лучших по трем номинациям: «Защита окружающей среды», «Охрана труда», «Природа родного края».



Победители и призеры приняли участие в торжественном открытии выставки работ в парке «Зарядье» в Москве, а также посетили лекции и мастер-классы ведущих специалистов в сфере экологии и охраны труда на базе учебно-методического центра «Экостандарт».



Проект реализован фондом поддержки школьной профессиональной ориентации «Зеленая кисточка» Москвы. В Ярославской области мероприятие прошло на базе Центра детей и юношества.