​В Корпорации развития малого и среднего предпринимательства Ярославской области состоялось открытие всероссийского молодежного инновационного форума «МИФ junior». Проект направлен на привлечение школьников к инновационной и научно-технической деятельности.



– Очень важно поддержать молодых изобретателей на этапе становления и подсказать, как применить их разработки в бизнесе. Это позволяет сделать форум «МИФ junior», – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Свежие идеи часто рождаются в головах именно молодых людей, в том числе школьников. Этому способствуют и программы, которые реализуют учебные заведения. Например, в поселке Песочное создан комплекс развивающих объединений «Вперед в будущее», где ребята учатся в том числе бизнес-планированию и робототехнике.



В проекте «МИФ junior» принимают участие школьники средних и старших классов из Ярославля, Казани, Чувашской Республики, Москвы, Иванова, Вологды, Костромы, Рыбинска, Краснодарского края. Часть из них – удаленно.



– На протяжении трех месяцев с участниками форума будут работать эксперты регионального, российского и международного уровней, как индивидуально, так и в малых группах. Победитель получит возможность реализовать свой проект самостоятельно, – рассказала руководитель «МИФ junior» Алла Быстрова.



Кроме того, участники форума получают возможность прохождения стажировки на крупнейших предприятиях Ярославского региона. Школьники научатся генерировать и развивать инновационные идеи, получат опыт разработки и реализации своего проекта, возможность в дружественной атмосфере проявить творческие способности.



Наиболее талантливых участников «МИФ junior» пригласят на «Битву стартапов», которая пройдет в рамках Ярославского инвестиционного форума 27 ноября.