​В Любиме благоустроена набережная реки Обноры. Реконструкция проведена в рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», которую Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия».



Набережная Обноры – популярное у горожан место отдыха. За реализацию этого проекта 18 марта проголосовали больше тысячи местных жителей.



Благодаря программе «Решаем вместе!» на территории уложили плиточное покрытие, установили беседку, светильники, скамейки и урны. Стоимость проекта составила больше 4 миллионов рублей. Большая часть – около 3 миллионов 800 тысяч – федеральные и областные средства. 200 тысяч – софинансирование из местного бюджета.



– Ремонт длился три месяца, – рассказала глава городского поселения Любим Александра Козлова. – Основным работам предшествовал большой объем мероприятий. Были выкорчеваны все аварийные деревья, сделана новая планировка территории. И сегодня обновленная набережная радует глаз. Горожане очень довольны, что здесь теперь есть уличное освещение. Благодаря этому вечерние прогулки для многих уже стали хорошей ежедневной традицией.



Весной местные жители планируют обустроить на набережной цветники и клумбы.



Как сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин, в рамках губернаторской программы в Любимском районе в этом году также выполнены ремонты пяти дворовых территорий и отремонтирован центральный Дом культуры.