​Подведены итоги первого года работы детского технопарка «Кванториум» в Рыбинске. Его воспитанники уже освоили 3D-моделирование, новые технологии программирования, научились обращаться с паяльниками и со сверхточными микроскопами. Кроме того, дети получили навыки групповой деятельности. В «Кванториуме» ребята смогли создать шестиколенного робота, автобот для съемки на дне океана, машину, которая не врезается в препятствия, и другие модели.



Федеральная сеть детских технопарков создается в стране по инициативе Президента России Владимира Путина. В Ярославской области «Кванториум» начал работу осенью прошлого года.



– Для региональных предприятий технопарк – своеобразная кузница кадров, – отметила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Одна из основных задач «Кванториума» – научить детей основам проектирования, помочь в изобретении технических устройств, которые необходимы обществу. Подобные технопарки созданы в нескольких регионах страны. На федеральном уровне разработан специальный рейтинг, который отражает эффективность деятельности «Кванториумов». Рыбинский занимает лидирующие позиции по нескольким показателям, от количества детей и до количества побед и успешных выступлений в различных конкурсах.



Сегодня в рыбинском «Кванториуме» занимаются более 800 ребят. Второй в регионе детский технопарк, как ранее сообщил губернатор Дмитрий Миронов, будет открыт в Ярославле в следующем году. Здесь планируется организация IT-квантума, квантумов «Промышленный дизайн» и «Виртуальная дополненная реальность», «Робоквантума», хай-тек-цеха. Для работы по всем направлениям будет закуплено высокотехнологичное оборудование.