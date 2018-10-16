​Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова орденом Почета за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.



Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.



Орден Почета – государственная награда Российской Федерации, учрежденная указом Президента РФ от 2 марта 1994 года. Ее вручают за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.