​Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова орденом Почета за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Орден Почета – государственная награда Российской Федерации, учрежденная указом Президента РФ от 2 марта 1994 года. Ее вручают за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.

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