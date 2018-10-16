|Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова орденом Почета за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Орден Почета – государственная награда Российской Федерации, учрежденная указом Президента РФ от 2 марта 1994 года. Ее вручают за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
11:45
25 просмотров
2018.10.16 На территории полигона «Скоково» будет построен комплекс по дроблению строительных отходов 2018.10.16 Строительство во Власьевском сквере Ярославля планируют завершить летом следующего года2018.10.16 Рыбинский «Кванториум» – в двадцатке лучших в России 2018.10.16 Региональная лизинговая компания начала сотрудничество с «Компанией Дизель»2018.10.16 В Ярославском районе будет создано производство хлеба и кондитерских изделий из натуральных продуктов