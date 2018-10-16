​16 октября в Ярославской области стартовал третий чемпионат профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В нем принимают участие 67 человек.



– Создание условий для профессиональной реализации всех категорий граждан очень важно, поэтому Ярославская область одной из первых в стране включилась два года назад в движение «Абилимпикс», – рассказал заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Чемпионат – это не только соревновательное мероприятие, но и площадка для встречи инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья с потенциальными работодателями.



В 2018 году на чемпионате увеличилось количество компетенций, площадок проведения состязаний, расширился состав участников.



– Понимая, насколько важно для людей иметь возможность продемонстрировать свои способности и таланты, в этом году мы приняли решение увеличить количество возрастных категорий, – пояснила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Теперь в соревнованиях принимают участие не только школьники и студенты, но и люди с инвалидностью в возрасте до 65 лет.



Участники чемпионата будут демонстрировать мастерство в следующих категориях: «Робототехника», «Портной», «Ремонт обуви», «Резьба по дереву», «Дизайн персонажей – анимация», «Слесарное дело», «Поварское дело», «Торговля», «Малярное дело», «Кирпичная кладка», «Массажист», «Обработка текста».