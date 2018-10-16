|Здание вокзала Ярославль-Главный включено в перечень выявленных объектов культурного наследия. Оно построено в 1952 году по проекту известного московского архитектора Н.Д. Панченко и стало своеобразной визитной карточкой города.
– В наш департамент поступила заявка на включение данного объекта в перечень выявленных памятников. Мы ее рассмотрели и приняли положительное решение, так как здание вокзала Ярославль-Главный имеет архитектурную и градостроительную ценность, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев. – В ближайшее время собственнику будет направлено уведомление о том, что статус здания изменился.
Включение вокзала в перечень объектов культурного наследия позволит сохранить его первоначальный облик и архитектуру.
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