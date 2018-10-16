​Владельцы квартир, домов, участков и автомобилей уже получают уведомления по имущественным налогам за 2017 год – транспортному, земельному и налогу на недвижимость. До 3 декабря проверить начисления и уплатить суммы по квитанциям можно с помощью портала госуслуг.



– Регистрация на портале госуслуг открывает доступ к государственным сайтам и сервисам, в том числе к порталу Федеральной налоговой службы, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Важно помнить, что начисленные налоги не отображаются в личном кабинете на портале госуслуг. Их проверяют на сайте налоговой, используя учетную запись госуслуг.



Обычно срок уплаты налогов – до 1 декабря, но в этом году его перенесли из-за выходных. Напомним, что с 30 декабря 2016 года налоги и сборы можно платить не только за себя, но и за других членов семьи.



Налоговые уведомления отправляют заказными письмами по почте. В них вложены квитанции для уплаты и все расчеты. Предусмотрено одно уведомление независимо от количества начисленных налогов.



Но не все жители получат бумажные документы. Имеющим личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru уведомление будет направлено туда. Чтобы узнать, какие налоги начислены за 2017 год, нужно проверить информацию в личном кабинете, используя для входа учетную запись на госуслугах.



В личном кабинете можно сразу отправить сообщение об ошибке или уточнить характеристики объектов. Заплатить налоги можно через портал госуслуг. Выберите налог, который хотите заплатить, и способ уплаты – госуслуги.



До 3 декабря суммы за 2017 год еще не считаются задолженностью, поэтому они не отражены на портале госуслуг в информере «Налоговая задолженность». Проверяйте начисления в личном кабинете налогоплательщика на сайте nalog.ru.



После 3 декабря налоговую задолженность можно узнать на госуслугах. Там же можно ее погасить, но уже с учетом пеней.