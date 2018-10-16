В рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве между региональной Корпорацией развития, администрацией Ярославского муниципального района и компанией-инвестором «Овсбей» до 2021 года в регионе будет создано производство хлеба и кондитерских изделий из натуральных продуктов.



– Инвестор расширит производственные мощности, построит новое здание, – отметил и. о. генерального директора Корпорации развития Ярославской области Евгений Васильев. – Будет создано не менее 50 новых рабочих мест. Итогом реализации проекта станет увеличение налоговых поступлений в бюджет региона.



Следующий этап работы – установление границ земельного участка и получение его в аренду. Со стороны Корпорации развития инвестору будет оказана организационная, консультационная и информационная поддержка, а также содействие в решении вопросов его участия в региональных программах.



ООО «Овсбей» выпускает хлеб и кондитерские изделия и поставляет эти товары в крупные продовольственные сети страны. Как отметила инвестор Любовь Никитина, реализация проекта на территории Ярославской области позволит увеличить объемы производства.



В рамках проекта в Ярославском муниципальном районе будут построены производственный корпус и складское помещение, подведены коммуникации. Также планируется организовать промышленный парк для небольших производителей продуктов питания.