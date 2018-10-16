|16 октября Региональная лизинговая компания Ярославской области заключила соглашение о сотрудничестве с «Компанией Дизель». Свои подписи под документом поставили генеральный директор РЛК ЯО Илья Филиппов и директор предприятия Андрей Шепеляев.
– Компания является одним из лидеров дизельного производства в России. Мы уверены в качестве и востребованности продукции наших партнеров и готовы предоставлять ее в лизинг предпринимателям не только Ярославской области, но и соседних регионов, – отметил Илья Филиппов.
В рамках соглашения будет усилено информирование потенциальных клиентов о возможности взять дизельные электростанции в лизинг по льготным ставкам.
– Это позволит общими усилиями поднять энергобезопасность нашей страны на более высокий уровень, – сказал Андрей Шепеляев. – Я уверен, что наши клиенты будут пользоваться лизинговыми продуктами РЛК, возможно, уже в этом году.
Чтобы предприниматели могли получить всю необходимую информацию о приобретении того или иного оборудования, РЛК ЯО сотрудничает с производителями. Так, в рамках Дня промышленности было заключено соглашение с Заводом ПСМ, еще несколько документов находится в работе.
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