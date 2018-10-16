|Подведены итоги первого года работы детского технопарка «Кванториум» в Рыбинске. Его воспитанники уже освоили 3D-моделирование, новые технологии программирования, научились обращаться с паяльниками и со сверхточными микроскопами. Кроме того, дети получили навыки групповой деятельности. В «Кванториуме» ребята смогли создать шестиколенного робота, автобот для съемки на дне океана, машину, которая не врезается в препятствия, и другие модели.
Федеральная сеть детских технопарков создается в стране по инициативе Президента России Владимира Путина. В Ярославской области «Кванториум» начал работу осенью прошлого года.
– Для региональных предприятий технопарк – своеобразная кузница кадров, – отметила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Одна из основных задач «Кванториума» – научить детей основам проектирования, помочь в изобретении технических устройств, которые необходимы обществу. Подобные технопарки созданы в нескольких регионах страны. На федеральном уровне разработан специальный рейтинг, который отражает эффективность деятельности «Кванториумов». Рыбинский занимает лидирующие позиции – он в двадцатке по нескольким показателям, от количества детей и до количества побед и успешных выступлений в различных конкурсах.
Сегодня в рыбинском «Кванториуме» занимаются более 800 ребят. Второй в регионе детский технопарк, как ранее сообщил губернатор Дмитрий Миронов, будет открыт в Ярославле в следующем году. Здесь планируется организация IT-квантума, квантумов «Промышленный дизайн» и «Виртуальная дополненная реальность», «Робоквантума», хай-тек-цеха. Для работы по всем направлениям будет закуплено высокотехнологичное оборудование.
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