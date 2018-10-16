​Работы по возведению здания во Власьевском сквере Ярославля планируется закончить не позднее II квартала 2019 года. Об этом сообщил и. о. заместителя председателя Правительства региона – директор департамента строительства Виктор Неженец на очередном заседании комиссии по контролю за объектами незавершенного строительства на территории области.



– Брошенный остов незавершенной стройки в самом центре Ярославля исключительно негативно влияет на облик города и представляет опасность для жизни и здоровья людей, – сказал Виктор Неженец. – В течение года объект находился под пристальным вниманием межведомственной комиссии. Руководствуясь нашими рекомендациями, застройщик смог возобновить строительство с помощью привлеченного соинвестора. Все работы согласно разрешительной документации должны быть завершены не позднее II квартала 2019 года. Контроль с нашей стороны, безусловно, будет продолжен.



Еще один важный проект – создание универсального делового центра на Московском проспекте в Ярославле. Отмечено, что подрядчик готовится завершить работы в течение ближайших месяцев, сейчас он занимается благоустройством территории.



Также участники заседания рассмотрели проекты, реализуемые в Угличе, Переславле-Залесском, Тутаеве.



Работа комиссии объединяет усилия органов исполнительной власти и местного самоуправления, которые оперативно и комплексно решают накопившиеся годами проблемы. В настоящее время на контроле – более 50 объектов, работа в отношении которых продолжается.



– Комиссия приступила к работе осенью 2017 года, и за прошедшее время мы многое смогли сделать, – добавил Виктор Неженец. – Большинство проблемных объектов капитального строительства на сегодняшний день выявлено, в отношении каждого из них разработан индивидуальный план действий.