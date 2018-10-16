​На территории полигона «Скоково» начинается создание комплекса по дроблению отходов. Его работа позволит вовлекать во вторичный оборот мусор, образующийся в результате строительства и сноса зданий на территории Ярославля и Ярославского района.



Как сообщили в администрации АО «Скоково», уже подведены итоги открытого конкурса на строительство объекта, идет процедура по заключению контракта с ярославской компанией ООО «Каркас». Начало работ на полигоне запланировано на 23 октября.



– Общая стоимость комплекса – 52,5 миллиона рублей, из которых 50,8 миллиона – средства федерального и областного бюджетов, – пояснил генеральный директор АО «Скоково» Константин Симонов. – В рамках проекта будут проведены монтаж быстровозводимой конструкции под дробильное оборудование, земляные работы и подготовка площадки. Затем будут установлены щековая дробилка для бетона, линия для переработки автомобильных шин ЛПШ-400 и шредер роторный по переработке древесины.



Номинальная мощность дробилки – 20 кубометров бетона в час, максимальная – в два раза выше номинала. Принцип работы основан на сильном сжатии размельчаемого материала «щеками» – так называются рабочие поверхности агрегата. Одна из них неподвижна, вторая крепится на шатуне, благодаря которому совершает качающееся движение. Измельченные «щеками» отходы далее попадают на транспортер с магнитным сепаратором, где происходит отделение металла. Очищенное от него крошево поступает на виброгрохот, оснащенный системой сит и лотками под фракции разного размера, например, под щебень, каменную муку, фракционный песок.



– Реализация проекта позволит не только сократить объем захораниваемых на полигоне отходов, но и даст возможность использовать измельченный и очищенный строительный мусор для проведения мероприятий по захоронению отходов, – отметил начальник отдела организации деятельности по обращению с ТБО департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. – Это инертный, негорючий и тяжелый материал. Им будут пересыпать поступающие на полигон отходы, снижая вероятность их возгорания и усиливая уровень изоляции от окружающей среды.



По приблизительным подсчетам, в год на территории региона образуется более 500 тысяч тонн строительного мусора. Часто он оказывается на несанкционированных свалках. По мнению специалистов, возможность переработки этого класса отходов открывает новые перспективы для повышения экологической безопасности региона.