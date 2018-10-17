​На ежегодном совещании комиссии Общественной палаты по жилищно-коммунальному комплексу обсудили начало отопительного сезона в регионе. Мероприятие прошло в режиме селекторной связи при участии представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, общественников.



Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области – председатель комитета оперативного управления, жилищной сферы и благоустройства Александр Мартьянов сообщил, что подача тепла началась в штатном режиме 27 сентября. По сравнению с предыдущими годами срок подключения снизился в среднем по региону с 8 до 5 дней. Кроме того, в отличие от предыдущих периодов, подключение объектов социальной сферы и жилого фонда происходило одновременно.



Присутствовавшие на совещании представители департаментов, курирующих социальную сферу, отметили, что школы, дошкольные учреждения, больницы были подключены к отоплению без задержек согласно графику. На подготовку государственных образовательных учреждений к отопительному сезону было затрачено около 4,5 миллиона рублей. В настоящее время все государственные и муниципальные учреждения получают тепло и работают в штатном режиме. Такая же благоприятная ситуация и в 69 медицинских организациях области.



Опрос представителей администраций муниципальных образований показал, что в основном все объекты соцсферы и жилфонда своевременно были подключены к отоплению. Возникшие технические проблемы в одном из районов области были решены оперативно.



Председатель комиссии по ЖКК Анатолий Упадышев призвал коллег из районов продолжать отслеживать ситуацию с отоплением, взаимодействовать с администрациями и оперативно реагировать на сигналы жителей.