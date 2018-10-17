​Год назад в регионе был запущен интерактивный портал «Делаем вместе» (delaem.vmeste76.ru). За время работы ресурса с его помощью было решено три тысячи проблем жителей различных муниципальных образований Ярославской области.



– Портал «Делаем вместе» за год работы стал действенным инструментом оперативного решения многих актуальных для людей вопросов, – отметила заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – Важными являются социальные эффекты, которые были достигнуты с помощью ресурса. Уровень удовлетворенности этой системой очень высокий – более 90 процентов, поступает большое количество благодарностей от граждан.



Портал «Делаем вместе» был создан по поручению губернатора Дмитрия Миронова. До марта в процесс включились все муниципальные районы и городские округа, с их руководителями были подписаны соответствующие соглашения.



Как показала статистика первого года работы ресурса, наибольшее число обращений граждан касается нарушений правил уборки дворов и придомовых территорий, графика работы общественного транспорта, а также отсутствия уличного освещения.



На сегодняшний день на ресурсе зарегистрировано 3,5 тысячи человек, за время его работы поступило около шести тысяч сообщений. На портал можно написать обращение по семи категориям и 31 тематике. Причем можно не только проинформировать о проблеме, но и высказать предложение или благодарность.



– Среди основных направлений развития портала: ввод новых тематик по запросам граждан, привязка опросов к конкретным территориям, создание пунктов коллективного доступа к системе в сельских поселениях, привлечение контрольно-надзорных органов к работе портала, – рассказал директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Данные меры должны сделать ресурс еще более доступным для граждан, а решение проблем – еще более адресным и качественным.



С этого года показатели работы портала «Делаем вместе» включены в «Рейтинг-76». Теперь будут оцениваться соблюдение 10-дневного срока ответа и доля удовлетворенности жителей решением проблем.