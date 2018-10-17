|С 19 по 21 октября в КСК «Вознесенский» пройдет Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира Лататуева. Эти соревнования традиционно собирают в Ярославле сильнейших спортсменов, и с каждым годом география участников расширяется.
В этом году участие в турнире примут борцы из 30 регионов России в 10 весовых категориях, от 55 до 130 килограммов.
Победителям будет присвоено звание «Мастер спорта России». Также учреждены дополнительные номинации – «Воля к победе» и «Лучшая техника».
Справка
Владимир Николаевич Лататуев – командир оперативно-антитеррористической группы УФСБ РФ по Ярославской области. Участвовал в боевых действиях во время чеченской кампании. В апреле 2000 года в ходе одной из операций в городе Аргуне был смертельно ранен. Посмертно награжден орденом Мужества.
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